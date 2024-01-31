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В России назвали частые причины обращений россиян со страховкой на жильё

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В России из общего числа страховых случаев с недвижимостью доля ЧП с квартирами составила 63% по итогам 2023 года.
В России назвали частые причины обращений россиян со страховкой на жильё
  • Gettyimages.ru

К такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК, пишет «Газета.Ru».

Подавляющее число обращений россиян по страхованию квартир (78%) было вызвано затоплениями. В 45% случаев причиной стали заливы со стороны соседей, в 40% — аварии систем отопления и водоснабжения.

На втором месте в статистике страховых случаев оказались пожары — около 5%, на третьем — стихийные бедствия (2%).

В топ-5 регионов с наибольшим числом происшествий с квартирами (без учёта Москвы и Московской области), вошли Санкт-Петербург и Башкирия (по 5,6%), Приморский край (4,2%), Тюменская область (3%), Ростовская область (2,9%) и Удмуртия (2,8%).

Ранее вице-президент по автострахованию группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов предупредил, что вероятность попасть в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5%.

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