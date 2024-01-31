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В Петербурге вынесли приговор мужчине, обвинённому в диверсии на железной дороге

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Санкт-Петербургский городской суд 31 января вынес приговор по делу о диверсии на перегоне железнодорожных станций Горелово — Красное Село. Обвиняемого приговорили к восьми годам лишения свободы, два из которых он проведёт в тюрьме.
В Петербурге вынесли приговор мужчине, обвинённому в диверсии на железной дороге
  • РИА Новости

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 19-летний Вячеслав Зайцев 17 марта 2023 года поджёг на указанном железнодорожном перегоне устройство сигнализации, а также централизации и блокировки релейного шкафа. За это некий куратор перечислил ему денежное вознаграждение.

«Суд посчитал доказанным, что умысел Зайцева был направлен именно на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, о чём фигурант и сам говорил», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о задержании в Москве подростков, которые подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями Марк и Новодачная.

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