В Петербурге вынесли приговор мужчине, обвинённому в диверсии на железной дороге
- РИА Новости
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 19-летний Вячеслав Зайцев 17 марта 2023 года поджёг на указанном железнодорожном перегоне устройство сигнализации, а также централизации и блокировки релейного шкафа. За это некий куратор перечислил ему денежное вознаграждение.
«Суд посчитал доказанным, что умысел Зайцева был направлен именно на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, о чём фигурант и сам говорил», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно о задержании в Москве подростков, которые подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями Марк и Новодачная.