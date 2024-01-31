Депутат ГД Милонов призвал отправить имущество Улицкой на помощь СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что необходимо никогда не пускать в Россию лауреата литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», писательницу Людмилу Улицкую, а также не издавать её произведения. Такое заявление он сделал на фоне признания Улицкой в том, что она отправляет на Украину гонорары, которые получает с продажи своих книг.

«Удивительно, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин «паразит». Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они ещё умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?» — отметил депутат.

По его словам, необходимо «эту гражданку лишить всего».

«Имущество отправить на помощь СВО и никогда в Россию не пускать и не издавать. Пускай учится азам украинской литературы», — заключил парламентарий.

Ранее Улицкая призналась, что гонорары с продаж её книг идут на Украину.

Признание писательницы прозвучало в ходе телефонного розыгрыша, который организовали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус. Они позвонили Улицкой от имени главы офиса Владимира Зеленского.