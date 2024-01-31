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Собянин подписал постановление о выделении гранта Российскому научному фонду

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований.
Собянин подписал постановление о выделении гранта Российскому научному фонду
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Правительство Москвы направит средства на финансирование проектов победителей конкурсов Российского научного фонда 2023 и 2024 годов.

Победителей конкурса 2024 года объявят в марте.

Отмечается, что с 2013-го фонд оказал поддержку более чем 60 тыс. учёных в России, а общий объём финансирования проектов составил 220 млрд рублей.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что резидентами инновационного кластера «Ломоносов» стали около 60 компаний, которые работают в сферах робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем.

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