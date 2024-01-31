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Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

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Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения для установки на устройства с iOS.
Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения для iOS
  • РИА Новости

«Новое приложение «Учёт Онлайн» для доступа к «Сбербанк Онлайн» сегодня стало доступно для установки на iOS... Приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк Онлайн»: 12.14.1, 12.15 и 13.02», — говорится в сообщении кредитной организации.

Уточняется, что банк прекратит поддержку старых версий и в течение года они будут отключены.

Куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова ранее предупредила, что телефонные мошенники используют новую схему обмана, предлагая гражданам проверить на подлинность купюры нового образца, выпущенные Центробанком.

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