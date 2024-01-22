RT в Telegram
Подпишись

В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым ПО для проверки купюр

Короткая ссылка
Куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова предупредила, что телефонные мошенники используют новую схему обмана, предлагая гражданам проверить на подлинность купюры нового образца, выпущенные Центробанком.
В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым ПО для проверки купюр
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Bodrova

Для этого аферисты связываются со своими жертвами по телефону и рекомендуют установить специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России», уверяя, что это приложение ЦБ, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Храпунова отметила, что у ЦБ действительно есть такое приложение, в нём содержится информация о новых банкнотах и признаках, по которым можно проверить их подлинность. Но саму проверку подлинности это приложение не проводит.

Установив фейковое приложение, человек предоставляет мошенникам доступ к своим персональным данным, включая контакты и пароли, а также всю имеющуюся в телефоне информацию. Эксперт посоветовала никогда не переходить по ссылкам, которые рассылают с незнакомых телефонных номеров.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить