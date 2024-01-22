В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым ПО для проверки купюр

Куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова предупредила, что телефонные мошенники используют новую схему обмана, предлагая гражданам проверить на подлинность купюры нового образца, выпущенные Центробанком.

Для этого аферисты связываются со своими жертвами по телефону и рекомендуют установить специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России», уверяя, что это приложение ЦБ, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Храпунова отметила, что у ЦБ действительно есть такое приложение, в нём содержится информация о новых банкнотах и признаках, по которым можно проверить их подлинность. Но саму проверку подлинности это приложение не проводит.

Установив фейковое приложение, человек предоставляет мошенникам доступ к своим персональным данным, включая контакты и пароли, а также всю имеющуюся в телефоне информацию. Эксперт посоветовала никогда не переходить по ссылкам, которые рассылают с незнакомых телефонных номеров.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.