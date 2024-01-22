В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым ПО для проверки купюр
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Для этого аферисты связываются со своими жертвами по телефону и рекомендуют установить специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России», уверяя, что это приложение ЦБ, сообщила она в интервью Радио Sputnik.
Храпунова отметила, что у ЦБ действительно есть такое приложение, в нём содержится информация о новых банкнотах и признаках, по которым можно проверить их подлинность. Но саму проверку подлинности это приложение не проводит.
Установив фейковое приложение, человек предоставляет мошенникам доступ к своим персональным данным, включая контакты и пароли, а также всю имеющуюся в телефоне информацию. Эксперт посоветовала никогда не переходить по ссылкам, которые рассылают с незнакомых телефонных номеров.
Ранее генеральный директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.