В Челябинской области 150 классов школ ушли на карантин в связи с гриппом и ОРВИ

В Челябинской области на дистанционное обучение перевели 150 классов из 47 школ. Такие меры приняты в связи с карантином по гриппу и ОРВИ.

Ещё в одной школе на карантин переведены все ученики, уточнила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. Об этом информирует URA.RU.

По данным ведомства, общий рост заболеваемости в регионе за неделю составил 9,4%. Среди школьников — 20,9%.

Заболеваемость взрослого населения снизилась на 3,6% в течение недели.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за минувшую неделю семь школ в Смоленской области ушли на карантин. Закрыты 36 классов в 14 учебных организациях.