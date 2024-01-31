В Челябинской области 150 классов школ ушли на карантин в связи с гриппом и ОРВИ
- РИА Новости
Ещё в одной школе на карантин переведены все ученики, уточнила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. Об этом информирует URA.RU.
По данным ведомства, общий рост заболеваемости в регионе за неделю составил 9,4%. Среди школьников — 20,9%.
Заболеваемость взрослого населения снизилась на 3,6% в течение недели.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что за минувшую неделю семь школ в Смоленской области ушли на карантин. Закрыты 36 классов в 14 учебных организациях.