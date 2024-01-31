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В Челябинске четверть сотрудников принимали на работу без собеседования

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Четверть челябинцев, поучаствовавших в новом исследовании, заявили, что работодатели приняли их на работу без прохождения собеседования.
В Челябинске четверть сотрудников принимали на работу без собеседования
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

«Среди челябинцев 26% не проходили собеседование при последнем трудоустройстве… Об одном или двух собеседованиях рассказали 42% опрошенных», — говорится в исследовании.

Из результатов следует, что чаще всего получали работу без собеседования сотрудники агропромышленного комплекса (34%), строители (32%), а также медики и фармацевты (31%).

Напротив, посещать собеседования в основном приходилось представителям сегментов банкинга и инвестиций (16%), программистам и связистам, а также сотрудникам сферы гостеприимства и общепита (по 14%).

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