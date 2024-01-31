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Собянин рассказал о развитии парка электробусов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о производстве электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВаРЗ).
Собянин рассказал о развитии парка электробусов в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на личный блог мэра.

Как отметил Собянин, в настоящее время в Москве насчитывается более 1,4 тыс. электробусов, которые обслуживают 120 маршрутов.

«До конца 2024 года в Москву поставят ещё более 800 машин, из них более 600 — ПАО «КамАЗ», — добавил мэр.

Центр по производству электробусов открыли в 2021 году. За это время там собрали почти 500 современных моделей экологичного городского транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году электробусы вышли на 39 маршрутов, общая протяжённость которых превышает 450 км.

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