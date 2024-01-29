В Москве электробусы вышли на 39 городских маршрутов в 2023 году
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что Москва лидирует в Европе по количеству электробусов и продолжает расширять сеть городского электротранспорта.
«За 2023 год протяжённость экологичных маршрутов выросла более чем на треть. Свыше 350 электробусов поехали в десяти округах», — уточнил вице-мэр.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.