В Москве электробусы вышли на 39 городских маршрутов в 2023 году

В Москве в 2023 году электробусы вышли на 39 маршрутов, чья общая протяжённость превышает 450 км.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что Москва лидирует в Европе по количеству электробусов и продолжает расширять сеть городского электротранспорта.

«За 2023 год протяжённость экологичных маршрутов выросла более чем на треть. Свыше 350 электробусов поехали в десяти округах», — уточнил вице-мэр.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.