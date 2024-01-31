Стартовал приём заявок на участие в Московском туристическом хакатоне

В столице принимают заявки на участие в четвёртом Московском туристическом хакатоне.

К участию приглашаются IT-специалисты, аналитики и маркетологи из России и других стран, передаёт НТВ.

Заявки принимают на портале «RUSSPASS. Бизнес» до 11 марта, уточнила заместитель мэра Наталья Сергунина. Подать их смогут как самостоятельные конкурсанты, так и команды.

Соревнование проведут в два этапа: заочный 23—24 марта и очный 6—7 апреля.

«Участникам предстоит решить задачи, предложенные сервисом RUSSPASS и компаниями-партнёрами, например разработать технологические решения для бронирования отелей, навигации и планирования путешествий», — отметила Сергунина.

В декабре назвали победителей регионального конкурса «Лидер Пермского края».