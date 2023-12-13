RT в Telegram
Подпишись

Названы лауреаты конкурса «Лидер Пермского края»

Короткая ссылка
В Пермском крае назвали победителей регионального конкурса «Лидер Пермского края».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию губернатора и правительство края.

Отмечается, что в 2023 году лауреаты будут объявлены в 17 номинациях, в том числе в двух новых — «Культура» и «Экология».

Всего было подано 237 заявок на соревнования сферах промышленности, спорта, здравоохранения, образования, малого бизнеса, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агрокомплекса, IT и телекоммуникаций, социальной и общественной деятельности, в сфере дорог и транспорта, туризма, строительства, молодежной политики, экологии и культуры.

Торжественное награждение пройдёт 15 декабря в Органном зале в Перми.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить