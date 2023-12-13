Названы лауреаты конкурса «Лидер Пермского края»
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию губернатора и правительство края.
Отмечается, что в 2023 году лауреаты будут объявлены в 17 номинациях, в том числе в двух новых — «Культура» и «Экология».
Всего было подано 237 заявок на соревнования сферах промышленности, спорта, здравоохранения, образования, малого бизнеса, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агрокомплекса, IT и телекоммуникаций, социальной и общественной деятельности, в сфере дорог и транспорта, туризма, строительства, молодежной политики, экологии и культуры.
Торжественное награждение пройдёт 15 декабря в Органном зале в Перми.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».