Названы лауреаты конкурса «Лидер Пермского края»

В Пермском крае назвали победителей регионального конкурса «Лидер Пермского края».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию губернатора и правительство края.

Отмечается, что в 2023 году лауреаты будут объявлены в 17 номинациях, в том числе в двух новых — «Культура» и «Экология».

Всего было подано 237 заявок на соревнования сферах промышленности, спорта, здравоохранения, образования, малого бизнеса, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агрокомплекса, IT и телекоммуникаций, социальной и общественной деятельности, в сфере дорог и транспорта, туризма, строительства, молодежной политики, экологии и культуры.

Торжественное награждение пройдёт 15 декабря в Органном зале в Перми.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».