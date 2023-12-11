Оренбуржье вошло в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».

Об этом сообщает RIA56.

«Оренбургская область участвует в национальном проекте «Производительность труда» с 2019 года. За это время к нему присоединились 43 предприятия из различных отраслей экономики: строительство, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и торговля», — сказал Паслер.

Он также отметил, что в 2024 году в нацпроект войдут ещё четыре предприятия.

В национальном проекте «Производительность труда» участвуют более 5 тыс. предприятий с совокупной выручкой 11 трлн рублей и общей численностью сотрудников более 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае определили 31 победителя конкурса грантов на развитие социального бизнеса в регионе. Меры поддержки социальных предприятий осуществляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».