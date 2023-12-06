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В Хабаровском крае 31 социальный предприниматель получит грантовую помощь

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В Хабаровском крае определили 31 победителя конкурса грантов на развитие социального бизнеса в регионе. Меры поддержки социальных предприятий осуществляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
В Хабаровском крае 31 социальный предприниматель получит грантовую помощь
  • РИА Новости

Объём грантовой помощи составит 15 млн рублей, сообщает transsibinfo.com.

В настоящее время в реестре социальных предприятий края зарегистрировано 124 предпринимателя — почти втрое больше, чем в начале 2020 года.

За период с 2021 по 2023 год почти 80% социальных предприятий стали получателями грантовой поддержки. Общая сумма предоставленных средств составила 46,9 млн рублей.

Эти средства были направлены на развитие и поддержку различных социальных проектов, таких как центры помощи детям с ограниченными возможностями здоровья или детям-сиротам.

Ранее сообщалось, что столичная акция «Москва помогает» стала одним из лауреатов международной премии «Мы вместе». Церемония награждения победителей состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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