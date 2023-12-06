В Хабаровском крае 31 социальный предприниматель получит грантовую помощь
- РИА Новости
Объём грантовой помощи составит 15 млн рублей, сообщает transsibinfo.com.
В настоящее время в реестре социальных предприятий края зарегистрировано 124 предпринимателя — почти втрое больше, чем в начале 2020 года.
За период с 2021 по 2023 год почти 80% социальных предприятий стали получателями грантовой поддержки. Общая сумма предоставленных средств составила 46,9 млн рублей.
Эти средства были направлены на развитие и поддержку различных социальных проектов, таких как центры помощи детям с ограниченными возможностями здоровья или детям-сиротам.
Ранее сообщалось, что столичная акция «Москва помогает» стала одним из лауреатов международной премии «Мы вместе». Церемония награждения победителей состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.