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Акция «Москва помогает» получила награду международной премии «Мы вместе»

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Столичная акция «Москва помогает» стала одним из лауреатов международной премии «Мы вместе». Церемония награждения победителей состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Акция «Москва помогает» получила награду международной премии «Мы вместе»
  • РИА Новости

Проект получил диплом в номинации «Мы вместе — Россия», информирует издание «Вести Подмосковья».

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в этом году на премию «Мы вместе» было направлено почти 40 тыс. заявок со всей страны, из них 2,5 тыс. — от жителей столицы.

По её словам, проект «Москва помогает», стартовавший в феврале 2022 года, объединил свыше 55 тыс. человек и 500 организаций. За это время удалось собрать более 3,6 млн различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере «Москва — добрый город».

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