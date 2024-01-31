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Московский производитель аккумуляторов на 25% нарастил производство в 2023 году

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Столичное предприятие нарастило объёмы выпуска аккумуляторных батарей на 25% по итогам 2023 года по сравнению с показателями 2022-го.
Московский производитель аккумуляторов на 25% нарастил производство в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что выручка компании Clean Power, которая производит аккумуляторные батареи специально для клининговых машин, увеличилась за год на 37%.

В самой компании сообщили, что увеличить выпуск аккумуляторных батарей более чем до 3 тыс. за год удалось, в частности, благодаря увеличению промышленной площадки, а также за счёт поддержки экспортного центра «Моспром».

Ранее сообщалось, что за 2023 год объём выпуска продукции московской компании, которая специализируется на производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с показателями 2022 года.

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