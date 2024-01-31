Московский производитель аккумуляторов на 25% нарастил производство в 2023 году

Столичное предприятие нарастило объёмы выпуска аккумуляторных батарей на 25% по итогам 2023 года по сравнению с показателями 2022-го.

Об этом сообщает НСН.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что выручка компании Clean Power, которая производит аккумуляторные батареи специально для клининговых машин, увеличилась за год на 37%.

В самой компании сообщили, что увеличить выпуск аккумуляторных батарей более чем до 3 тыс. за год удалось, в частности, благодаря увеличению промышленной площадки, а также за счёт поддержки экспортного центра «Моспром».

Ранее сообщалось, что за 2023 год объём выпуска продукции московской компании, которая специализируется на производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с показателями 2022 года.