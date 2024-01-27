Компания из Москвы в 2023 году увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%

За 2023 год объём выпуска продукции московской компании, которая специализируется на производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичные предприятия каждый год масштабируют свои производственные площадки.

«Например, столичная компания, разрабатывающая и производящая ленточные пилы, увеличила выпуск продукции на 70% за 2023 год», — сказал он.

По словам Овчинского, таких показателей удалось добиться благодаря началу экспорта продукции в Белоруссию, а также повышенному спросу на разработки российских производителей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.