Компания из Москвы в 2023 году увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%
Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичные предприятия каждый год масштабируют свои производственные площадки.
«Например, столичная компания, разрабатывающая и производящая ленточные пилы, увеличила выпуск продукции на 70% за 2023 год», — сказал он.
По словам Овчинского, таких показателей удалось добиться благодаря началу экспорта продукции в Белоруссию, а также повышенному спросу на разработки российских производителей.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.