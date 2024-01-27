RT в Telegram
Подпишись

Компания из Москвы в 2023 году увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%

Короткая ссылка
За 2023 год объём выпуска продукции московской компании, которая специализируется на производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году.
Компания из Москвы в 2023 году увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичные предприятия каждый год масштабируют свои производственные площадки.

«Например, столичная компания, разрабатывающая и производящая ленточные пилы, увеличила выпуск продукции на 70% за 2023 год», — сказал он.

По словам Овчинского, таких показателей удалось добиться благодаря началу экспорта продукции в Белоруссию, а также повышенному спросу на разработки российских производителей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить