RT: сложностей с выдачей заказов в пунктах Wildberries из-за массового сбоя нет
«Мы проверили все наши системы — на нашей стороне всё работает, сбоев нет», — сказали в компании.
Там добавили, что Wildberries ожидает восстановления работы маркетплейса после устранения сбоя в доменной зоне RU.
При этом ранее в OZON сообщили о сложностях с выдачей заказов из-за сбоя.
Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявил RT, что сбой в доменной зоне RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.