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RT: сложностей с выдачей заказов в пунктах Wildberries из-за массового сбоя нет

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Сложностей с выдачей заказов в пунктах Wildberries на фоне массового сбоя с доменом RU нет, заявили RT в компании.

«Мы проверили все наши системы — на нашей стороне всё работает, сбоев нет», — сказали в компании.

Там добавили, что Wildberries ожидает восстановления работы маркетплейса после устранения сбоя в доменной зоне RU.

При этом ранее в OZON сообщили о сложностях с выдачей заказов из-за сбоя.

Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявил RT, что сбой в доменной зоне RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

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