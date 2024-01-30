Минцифры: доступ к сайтам в зоне RU восстановят в ближайшее время

Доступ к сайтам в зоне RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры России.

«В ближайшее время доступ к сайтам в зоне RU будет восстановлен», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возникла техническая проблема, затронувшая зону RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе и ряде других субъектов России зафиксирован массовый технический сбой у операторов связи, специалисты работают над его устранением.