Минцифры: доступ к сайтам в зоне RU восстановят в ближайшее время
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«В ближайшее время доступ к сайтам в зоне RU будет восстановлен», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что возникла техническая проблема, затронувшая зону RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Согласно данным сервиса Downradar, пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в доменной зоне RU.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе и ряде других субъектов России зафиксирован массовый технический сбой у операторов связи, специалисты работают над его устранением.