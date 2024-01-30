В Тверской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Тверской области за неделю с 22 по 28 января зарегистрировали 220 случаев COVID-19 (против 274 неделей ранее).

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Госпитализированы восемь жителей, выздоровели 244.

С начала пандемии в регионе выявили 207 271 случай коронавируса. Вылечился 204 261 житель.

Также стало известно, что с 22 по 28 января в Уфе выявили более 11 тыс. случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией, передаёт mkset.ru со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону Елену Шакирову.

Количество выявленных случаев по сравнению с предыдущей неделей выросло на 8,8%.

Ранее сообщалось, что в Омской области заявили о стабильной эпидемиологической ситуации.