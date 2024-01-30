В Тверской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Госпитализированы восемь жителей, выздоровели 244.
С начала пандемии в регионе выявили 207 271 случай коронавируса. Вылечился 204 261 житель.
Также стало известно, что с 22 по 28 января в Уфе выявили более 11 тыс. случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией, передаёт mkset.ru со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону Елену Шакирову.
Количество выявленных случаев по сравнению с предыдущей неделей выросло на 8,8%.
Ранее сообщалось, что в Омской области заявили о стабильной эпидемиологической ситуации.