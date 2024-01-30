RT в Telegram
Подпишись

В Тверской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
В Тверской области за неделю с 22 по 28 января зарегистрировали 220 случаев COVID-19 (против 274 неделей ранее).
В Тверской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Госпитализированы восемь жителей, выздоровели 244.

С начала пандемии в регионе выявили 207 271 случай коронавируса. Вылечился 204 261 житель.

Также стало известно, что с 22 по 28 января в Уфе выявили более 11 тыс. случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией, передаёт mkset.ru со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону Елену Шакирову.

Количество выявленных случаев по сравнению с предыдущей неделей выросло на 8,8%.

Ранее сообщалось, что в Омской области заявили о стабильной эпидемиологической ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить