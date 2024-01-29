В Омской области заявили о стабильной эпидемиологической ситуации

В Омской области число заболевших COVID-19 с 22 по 28 января не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемиологическая ситуация признана стабильной и соответствующей сезону.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтруда.

Руководитель штаба по коронавирусу Владимир Куприянов поддержал предложение Роспотребнадзора и Минздрава о продлении режима повышенной готовности до 31 марта.

«Жителям региона рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) в общественных местах и транспорте», — сказали в пресс-службе.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 на 40% после праздников.