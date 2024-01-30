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Технический эксперт Татаринов объяснил причины сбоя в доменной зоне RU

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Анастасия Белоусова
Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в беседе с RT назвал вероятную причину сбоя в доменной зоне RU.
Технический эксперт Татаринов объяснил причины сбоя в доменной зоне RU
  • Gettyimages.ru

«Скорее всего, произошёл просто сбой на инфраструктуре, которая обслуживает весь интернет, и из-за этого прекратился доступ к сайтам. Нужно понимать, что у организаций, помимо инфраструктуры своей, на которой расположены непосредственно сервера организаций, доступность сайта зависит от маршрутизации и от разрешения DNS, то есть от неких глобальных узлов интернета, которые обслуживают весь Рунет. Поэтому сбой, скорее всего, произошёл на каком-то из глобальных узлов, и из-за этого произошло каскадное отключение всех ресурсов, которые были связаны с этим глобальным узлом», — объяснил он.

Ранее директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявил, что сбой в доменной зоне RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

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