Реабилитолог Соболева высказалась о пользе самомассажа при сколиозе

Реабилитолог Арина Соболева рассказала о технике самомассажа под названием миофасциальный релиз (МФР), которая может быть полезна при сколиозе.

В беседе с RuNews24 эксперт пояснила, что МФР помогает убирать фасциальные укорочения и триггеры, «высвобождая» мягкие ткани.

«Фасция — это мышечная оболочка. Когда мышца удлинена, то её фасциальный футляр становится ей мал и образуется фасциальное укорочение. Чаще всего одновременно с образованием фасциального укорочения в одной мышце в другой мышце (которая делает противоположное первой мышце движение) появляются триггеры», — заявила Соболева.

По её словам, в данном случае триггеры — это мышечные волокна, в которых застаиваются процессы жизнедеятельности клеток. При надавливании на уплотнения в мышцах и возникает боль.

«То есть человек может чувствовать боль в спине, потому что у него есть триггер в одной мышце и фасциальное укорочение в другой. И убрать такую боль можно через МФР, который подразумевает надавливание на мышцы и раскатку через роллы, мячи, полусферы и прочее. От того, как человек поработает с тем, на что он может повлиять (в данном случае это мягкие ткани), будет зависеть его качество жизни при наличии сколиоза», — сообщила эксперт.

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