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Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил видео с зелёной вспышкой

Жители Подольска заметили вспышку кислотно-зелёного цвета в небе

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Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил видео с зелёной вспышкой, которую заметили жители столичного района Южное Бутово и подмосковного Подольска.
Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил видео с зелёной вспышкой

«На опубликованных видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей», — говорится в официальном Telegram-канале комплекса. 

Отмечается, что все системы энергоснабжения города работают в штатном режиме. 

Также в комплексе назвали не соответствующими действительности публикуемые сообщения о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что вспышку кислотно-зелёного цвета заметили сегодня жители подмосковного Подольска.

В МЧС по Московской области в беседе с RT заявили, что никаких обращений по этому поводу не получали.

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