Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил видео с зелёной вспышкой
Жители Подольска заметили вспышку кислотно-зелёного цвета в небе
«На опубликованных видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей», — говорится в официальном Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что все системы энергоснабжения города работают в штатном режиме.
Также в комплексе назвали не соответствующими действительности публикуемые сообщения о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО.
Ранее сообщалось, что вспышку кислотно-зелёного цвета заметили сегодня жители подмосковного Подольска.
В МЧС по Московской области в беседе с RT заявили, что никаких обращений по этому поводу не получали.