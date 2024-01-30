Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил видео с зелёной вспышкой, которую заметили жители столичного района Южное Бутово и подмосковного Подольска.

«На опубликованных видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей», — говорится в официальном Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что все системы энергоснабжения города работают в штатном режиме.

Также в комплексе назвали не соответствующими действительности публикуемые сообщения о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что вспышку кислотно-зелёного цвета заметили сегодня жители подмосковного Подольска.

В МЧС по Московской области в беседе с RT заявили, что никаких обращений по этому поводу не получали.