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В Подмосковье начался конкурс на предоставление субсидий для НКО

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В Министерстве культуры и туризма Московской области заявили о начале конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям (НКО).
В Подмосковье начался конкурс на предоставление субсидий для НКО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На субсидию могут претендовать НКО, не являющиеся государственными учреждениями и реализующие проекты в сфере культуры на территории Московской области», — сказали в министерстве.

Заявки на конкурс принимаются до 27 февраля.

Итоги конкурса объявят после 1 июня 2024 года. Полная информация размещена на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что президентские гранты по итогам первого конкурса 2024 года получат 1,5 тыс. НКО.

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