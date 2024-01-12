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Президентские гранты по итогам первого конкурса 2024 года получат 1,5 тысячи НКО

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В России более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,365 млрд рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году.
Президентские гранты по итогам первого конкурса 2024 года получат 1,5 тысячи НКО
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Как сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, поддержку получают 1559 проектов из 84 регионов. Это «только федеральное финансирование», кроме этого власти решили выделить ещё 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов, пишет ТАСС.

Вместе с этим поддержку фонда получат 12 проектов из ДНР, восемь — из ЛНР и четыре — из Запорожской области.

«Один из акцентов нашего обучения — это некоммерческие организации освобождённых российских регионов Донбасса и Новороссии», — цитирует Кириенко РИА Новости.

В конце прошлого года стало известно, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Общий бюджет превысил 19 млрд рублей.

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