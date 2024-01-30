Шойгу: в России более чем вдвое увеличены объёмы производства ракет по линии ПВО

В России более чем вдвое увеличены объёмы производства ракет по линии ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.

«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объёмы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в два раза», — сказал министр.

Кроме того, план производства крылатых ракет «Калибр» в 2024 году уже выполнен на 17%.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.