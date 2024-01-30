Шойгу: в России более чем вдвое увеличены объёмы производства ракет по линии ПВО
«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объёмы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в два раза», — сказал министр.
Кроме того, план производства крылатых ракет «Калибр» в 2024 году уже выполнен на 17%.
В сентябре прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.