RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: в России более чем вдвое увеличены объёмы производства ракет по линии ПВО

Короткая ссылка
В России более чем вдвое увеличены объёмы производства ракет по линии ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.

«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объёмы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в два раза», — сказал министр.

Кроме того, план производства крылатых ракет «Калибр» в 2024 году уже выполнен на 17%.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить