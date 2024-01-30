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Подмосковный проект получил премию в сфере цифровизации «КулибИТ-2023»

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Проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».
Подмосковный проект получил премию в сфере цифровизации «КулибИТ-2023»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Данный проект — это единый информационный ресурс для посетителей домов культуры любого возраста. В цифровом сервисе представлена информация о 886 домах культуры и более 17 тыс. клубных формирований», — рассказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Он также отметил, что пользователь может отслеживать в личном кабинете статус заявлений, видеть собственное расписание занятий и членов семьи, а также прикрепить социальную карту или карту «Стрелка» для сканирования посещений.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области присудили премии молодым учёным.

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