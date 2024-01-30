Подмосковный проект получил премию в сфере цифровизации «КулибИТ-2023»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Данный проект — это единый информационный ресурс для посетителей домов культуры любого возраста. В цифровом сервисе представлена информация о 886 домах культуры и более 17 тыс. клубных формирований», — рассказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Он также отметил, что пользователь может отслеживать в личном кабинете статус заявлений, видеть собственное расписание занятий и членов семьи, а также прикрепить социальную карту или карту «Стрелка» для сканирования посещений.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области присудили премии молодым учёным.