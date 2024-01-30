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Губернатор Воробьёв осмотрел ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв осмотрел в Ленинском городском округе ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги.
Губернатор Воробьёв осмотрел ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мост через Москву-реку протяжённостью 45 км соединяет пять муниципалитетов от Варшавского шоссе до М-12. Строительство мы начали в марте 2023 года, а к концу этого должны будем закончить», — заявил Воробьёв.

В настоящее время на объекте работают около 3 тыс. человек. В перспективе количество строителей увеличится до 5 тыс.

Ранее сообщалось, что строительство Мытищинской хорды в Московской области завершат в 2024 году.

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