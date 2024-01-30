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Столичный завод выпустил кабели для работы в экстремальных условиях

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Московский завод «Спецкабель» создал линейку кабелей для работы в экстремальных условиях. Серия готова к промышленному запуску, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Столичный завод выпустил кабели для работы в экстремальных условиях

Об этом сообщает НСН.

«Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса, в металлургии и энергетике», — сказал Овчинский.

Он отметил, что в год предприятие планирует выпускать 500 км кабеля. В целом компания активно наращивает объёмы производства.

Ранее сообщалось, что компания из Москвы в 2023 году увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%.

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