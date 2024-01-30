Суд оштрафовал Wink на 2 млн рублей из-за ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал на 2 млн рублей ООО «Рестрим Медиа» за ЛГБТ*-контент.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы... ООО «Рестрим Медиа» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — приводит заявление пресс-служба судов Москвы.

Уточняется, что компании был назначен штраф в размере 2 млн рублей.

Как уточняет РИА Новости, данная компания является правообладателем видеосервиса Wink.

Ранее Таганский суд Москвы приговорил распространителя кабельного телеканала Clubbing TV к штрафу в размере 1 млн рублей за демонстрацию сцен с ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.