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Суд оштрафовал Wink на 2 млн рублей из-за ЛГБТ

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 2 млн рублей ООО «Рестрим Медиа» за ЛГБТ*-контент.
Суд оштрафовал Wink на 2 млн рублей из-за ЛГБТ
  • Gettyimages.ru
  • © Giuliano Benzin

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы... ООО «Рестрим Медиа» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — приводит заявление пресс-служба судов Москвы.

Уточняется, что компании был назначен штраф в размере 2 млн рублей.

Как уточняет РИА Новости, данная компания является правообладателем видеосервиса Wink.

Ранее Таганский суд Москвы приговорил распространителя кабельного телеканала Clubbing TV к штрафу в размере 1 млн рублей за демонстрацию сцен с ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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