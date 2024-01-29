Распространитель канала Clubbing TV оштрафован за клипы с ЛГБТ-контентом

Таганский суд Москвы приговорил распространителя кабельного телеканала Clubbing TV к штрафу в размере 1 млн рублей за демонстрацию сцен с ЛГБТ*.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«ООО «Дот ДТехнолоджи» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России, наложено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — сказал собеседник.

«Дот ДТехнолоджи» является официальным распространителем контента Clubbing TV в России.

Данную информацию подтверждает и пресс-служба судов Москвы.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.