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ФПК изменила порядок действий в случае обнаружения животного в поезде

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) внесла изменения в порядок действий в случае обнаружения в поездах дальнего следования животных без владельцев.
ФПК изменила порядок действий в случае обнаружения животного в поезде
  • Gettyimages.ru
  • © DjelicS

Новые правила будут действовать на территории подразделений ФПК и в поездах дальнего следования. Теперь при обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады «примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев».

Если найти владельца не удастся, то животное принесут в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне. Затем его довезут до станции и передадут дежурным сотрудникам вокзала, сообщили ТАСС в компании.

Ранее в РЖД отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, которая высадила из вагона кота по кличке Твикс.

Инцидент произошёл 11 января и получил широкую огласку. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла хозяина и, решив, что кот случайно залез в вагон, выкинула его во время стоянки.

20 января стало известно, что кот умер.

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