ФАС признала ненадлежащей рекламу карты Альфа-банка
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Служба написала в своём Telegram-канале, что в рекламе банка говорилось, что переводы и платежи по карте можно проводить бесплатно. Однако не были указаны существенные условия об ограничениях такой опции.
Ведомство подчеркнуло, что потребители таким образом получили неполные данные об условиях переводов и платежей.
В начале декабря ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе.