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ФАС признала ненадлежащей рекламу карты Альфа-банка

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка, теперь банку грозит штраф за нарушение законодательства о рекламе.
ФАС признала ненадлежащей рекламу карты Альфа-банка
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Служба написала в своём Telegram-канале, что в рекламе банка говорилось, что переводы и платежи по карте можно проводить бесплатно. Однако не были указаны существенные условия об ограничениях такой опции.

Ведомство подчеркнуло, что потребители таким образом получили неполные данные об условиях переводов и платежей.

В начале декабря ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе.

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