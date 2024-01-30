ФАС признала ненадлежащей рекламу карты Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка, теперь банку грозит штраф за нарушение законодательства о рекламе.

Служба написала в своём Telegram-канале, что в рекламе банка говорилось, что переводы и платежи по карте можно проводить бесплатно. Однако не были указаны существенные условия об ограничениях такой опции.

Ведомство подчеркнуло, что потребители таким образом получили неполные данные об условиях переводов и платежей.

В начале декабря ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе.