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Собянин рассказал о развитии портала mos.ru

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии портала mos.ru. Только в 2023 году на нём зарегистрировались более 400 тыс. москвичей, а общее число аккаунтов достигло 15,8 млн.
Собянин рассказал о развитии портала mos.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, портал даёт возможность воспользоваться более 400 услугами и сервисами.

Наиболее популярными являются электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, передача показаний приборов учёта воды и тепла, запись на приём к врачу и питание в учебных учреждениях.

Также в 2023 году на портале создали раздел «Помощь», сервис «Мой питомец», онлайн-сервис записи в проект «Московское долголетие». Модернизировали сервисы «Вывоз ненужных вещей», «Безопасность», «Библиотеки Москвы».

Кроме того, разделы «Переезд в Москву» и «Адаптация на новом месте» помогают людям, недавно перебравшимся в столицу.

Ранее сообщалось, что в Москве пользователям сервиса «Электронный дом» начислили более 32 млн баллов.

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