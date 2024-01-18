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В Москве пользователям сервиса «Электронный дом» начислили более 32 млн баллов

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Москвичам — участникам платформы «Электронный дом» было присвоено более 32 млн городских баллов за активность по итогам 2023 года.
В Москве пользователям сервиса «Электронный дом» начислили более 32 млн баллов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На платформе можно оплатить жилищно-коммунальные услуги и вернуть 5% баллами от внесённой суммы. Такой возможностью в минувшем году воспользовались более 37 тыс. раз.

Кроме того, жители столицы получают 10—20 баллов после передачи показаний счётчиков воды и электричества. В прошлом году пользователи платформы их передали свыше 380 тыс. раз.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пользователи проекта «Активный гражданин» смогли принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.

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