Юрист Шабанова рассказала о способах вернуть товар, купленный в секонд-хенде

Юрист Виктория Шабанова заявила, что купленный в секонд-хенде товар также можно вернуть продавцу.

«Одно из наиболее распространённых предубеждений — то, что якобы товары, приобретённые в секонд-хенде, не подлежат возврату или обмену. На самом деле это — миф», — сказала эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, российское законодательство о защите прав потребителя не делает различий между товарами, купленными в обычном магазине одежды и в секонд-хенде.

У покупателя есть право обменять его в течение 14 дней или вернуть деньги.

«Приобретая товар в магазине секонд-хенд, главное — сохранить чек о покупке, бирки с товара, а также внешний вид и качество товара, и тогда никаких проблем с обменом товара возникнуть не должно. Если они вдруг появятся, рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в органы Роспотребнадзора, привлечь юриста для защиты ваших прав и законных интересов», — заключила Шабанова.

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