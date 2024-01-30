RT в Telegram
Подпишись

Юрист Шабанова рассказала о способах вернуть товар, купленный в секонд-хенде

Короткая ссылка
Юрист Виктория Шабанова заявила, что купленный в секонд-хенде товар также можно вернуть продавцу.
Юрист Шабанова рассказала о способах вернуть товар, купленный в секонд-хенде
  • Gettyimages.ru
  • © timnewman

«Одно из наиболее распространённых предубеждений — то, что якобы товары, приобретённые в секонд-хенде, не подлежат возврату или обмену. На самом деле это — миф», — сказала эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, российское законодательство о защите прав потребителя не делает различий между товарами, купленными в обычном магазине одежды и в секонд-хенде.

У покупателя есть право обменять его в течение 14 дней или вернуть деньги.

«Приобретая товар в магазине секонд-хенд, главное — сохранить чек о покупке, бирки с товара, а также внешний вид и качество товара, и тогда никаких проблем с обменом товара возникнуть не должно. Если они вдруг появятся, рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в органы Роспотребнадзора, привлечь юриста для защиты ваших прав и законных интересов», — заключила Шабанова.

Ранее директор департамента анализа защищённости и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин дал рекомендации о безопасном использовании QR-кодов, чтобы не стать жертвой квишинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить