Отряд специалистов ЖКХ отправился в Горловку для восстановительных работ
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Специалисты Чебулинского и Гурьевского аварийно-восстановительных отрядов сменят там своих коллег из Кемерова, всего в Донбасс поехали 15 человек — электрогазосварщики, слесари, механик-водитель.
«Мы в ежедневном режиме получаем данные о проведённых работах и планах на следующий день. У наших специалистов есть вся инженерная техника и расходные материалы, желаю им достойно отработать вахту», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
29 января в Горловке шесть работников коммунальных служб подорвались на минах типа «колокольчик» на улице Баха.