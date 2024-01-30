Отряд специалистов ЖКХ отправился в Горловку для восстановительных работ

В Горловку (ДНР) отправился аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса, он поможет восстанавливать повреждённые обстрелами сети тепло- и водоснабжения.

Специалисты Чебулинского и Гурьевского аварийно-восстановительных отрядов сменят там своих коллег из Кемерова, всего в Донбасс поехали 15 человек — электрогазосварщики, слесари, механик-водитель.

«Мы в ежедневном режиме получаем данные о проведённых работах и планах на следующий день. У наших специалистов есть вся инженерная техника и расходные материалы, желаю им достойно отработать вахту», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

29 января в Горловке шесть работников коммунальных служб подорвались на минах типа «колокольчик» на улице Баха.