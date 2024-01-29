Шесть коммунальщиков подорвались на минах в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что шесть работников коммунальных служб подорвались на минах типа «колокольчик» на улице Баха.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «колокольчик» на улице Баха», — указал Приходько.

Он также добавил, что мирная горловчанка ранена в результате обстрела посёлка шахты им. Гагарина по улице Стожка.

«Семь раненых по состоянию на 18:00», — уточнил он.

Ранее военкор RT Виктор Мирошников показал место обстрела в Донецке, который днём подвергся удару из РСЗО «Град». По предварительным данным, три человека погибли в результате атаки войск Украины.