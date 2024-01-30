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Регионы УрФО перевыполнили план по строительству жилья

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Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в прошлом году в регионе построили 9,4 млн кв. м жилья, перевыполнив тем самым заявленный на год план.

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметил полпред, получившиеся цифры на 11,5% больше запланированного на год целевого показателя. Общая динамика по сравнению с 2022 годом составила боле чем 50%.

Так, например, в Свердловской области ввели в эксплуатацию почти 3,3 млн кв. м жилья, в Тюменской — 2,5 млн кв. м, в Челябинской — 2 млн кв. м, в ХМАО — Югре — 955 тыс. кв. м, в Курганской области — 352 тыс. кв. м, ЯНАО — 290 тыс. кв. м.

«Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России», — сказал Якушев.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели 3,3 тыс. жилых домов в 2023 году.

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