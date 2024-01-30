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Набиуллина: в России ожидается существенное торможение роста цен на жильё

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Банк России ожидает торможения роста цен на жильё по стране, однако по регионам ситуация будет разной, заявила глава российского финансового регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: в России ожидается существенное торможение роста цен на жильё
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

В интервью РИА Новости она отметила, что последние два-три года рост цен на жильё нельзя объяснить тем, что какое-то время они увеличивались более низкими темпами.

По словам Набиуллиной, в каждом регионе будет своя ситуация со стоимостью, так как взлёт цен в последние годы различался в разных частях страны.

Ранее риелторы сообщили о росте цен на маленькие квартиры из-за высокого спроса.

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