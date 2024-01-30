Набиуллина: в России ожидается существенное торможение роста цен на жильё

Банк России ожидает торможения роста цен на жильё по стране, однако по регионам ситуация будет разной, заявила глава российского финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

В интервью РИА Новости она отметила, что последние два-три года рост цен на жильё нельзя объяснить тем, что какое-то время они увеличивались более низкими темпами.

По словам Набиуллиной, в каждом регионе будет своя ситуация со стоимостью, так как взлёт цен в последние годы различался в разных частях страны.

Ранее риелторы сообщили о росте цен на маленькие квартиры из-за высокого спроса.