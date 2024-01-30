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«Известия»: на внутренних авиарейсах разрешат продажу алкоголя

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На территории зон внутренних вылетов российских аэропортов планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя.
«Известия»: на внутренних авиарейсах разрешат продажу алкоголя
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в материале газеты «Известия».

Сообщается, что речь идёт о торговых точках и магазинах дьюти-фри в залах ожидания и выдачи багажа. Однако распивать алкоголь на борту самолёта будет запрещено. Всё купленное нужно положить в ручную кладь.

Соответствующий законопроект готовится рассмотреть Госдума уже в марте. Предполагается, что такая мера продлится до 30 июня 2026 года.

В начале ноября в Госдуму внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России.

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