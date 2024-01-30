Популярность роликов ФБК в YouTube за два года сократилась в пять раз

RT проанализировал статистику основных медиаплощадок ФБК* и команды Алексея Навального** в YouTube и Telegram. Как показало исследование, количество просмотров размещённых на этих ресурсах роликов с 2022 года снизилось в пять раз. Также более чем в два раза сократилась совокупная аудитория аффилированных Telegram-каналов.

Анализ проводился на выборке публикаций в YouTube-каналах и в Telegram за последние кварталы 2022 и 2023 годов. На YouTube анализировались каналы проекта «Популярная политика» и «Навальный LIVE».

Подсчёты показали, что за четыре последних месяца 2023 года в «Популярной политике» было опубликовано 1447 роликов, при этом количество просмотров составило более 97,1 млн.

В IV квартале 2022 года число публикаций было почти в два раза меньше — 795, однако их просмотрели 266,7 млн человек. Таким образом, по общему количеству просмотров падение составило более чем 2,7 раза.

Если пересчитать усреднённые показатели по аудитории на публикацию за выбранные периоды, то они составят в среднем 335 тыс. просмотров на один ролик в IV квартале 2022 года против 67 тыс. в аналогичном периоде 2023-го.

Сходная тенденция наблюдается и в отношении YouTube-канала «Навальный LIVE». В IV квартале 2023 года на этом ресурсе было опубликовано 228 роликов, годом ранее — 99. При этом число просмотров сократилось за год с 77 млн до 34,5 млн, то есть более чем в два раза. В пересчёте на количество публикаций падение составляет 5,14 раза.

Число подписчиков Telegram-канала «Навальный LIVE» от пиковых значений октября 2022 года (58 тыс.) снизилось до 47 тыс. в 2023 году. При этом у 134 публикаций Telegram-канала в IV квартале было около 5,25 млн просмотров.

За аналогичный период 2023 года были сделаны 122 публикации, тогда как количество просмотров оказалось более 2,9 млн. Таким образом, падение в среднем составило 1,8 раза.

Также уменьшился охват аудитории на личном канале Алексея Навального. Если в IV квартале 2022 года посты в его аккаунте в Telegram прочитали более 8,5 млн раз, то за аналогичный период 2023 года количество просмотров упало до 6,3 млн.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.