В Екатеринбурге завели дело по факту смерти двухлетней девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.
Статья — «Причинение смерти по неосторожности».
По имеющимся данным, отец спал, когда двухлетняя девочка задела источник электрического тока и потеряла сознание. Мужчина отвёз дочь к жене на работу, где ребёнок скончался.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка в детском саду в Новоаннинском районе.