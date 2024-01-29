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В Екатеринбурге завели дело по факту смерти двухлетней девочки

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга завели уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего ребёнка.
В Екатеринбурге завели дело по факту смерти двухлетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

По имеющимся данным, отец спал, когда двухлетняя девочка задела источник электрического тока и потеряла сознание. Мужчина отвёз дочь к жене на работу, где ребёнок скончался.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка в детском саду в Новоаннинском районе.

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