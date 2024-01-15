В Волгоградской области завели дело по факту травмирования ребёнка в детском саду
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Инцидент произошёл 9 января 2024 года.
Мальчик со своим братом залезли на шкаф, когда воспитатель вышла из помещения.
После падения мебели один из детей получил травму правой кисти.
Ребёнка доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать последнюю фалангу безымянного пальца пострадавшего.
В настоявшее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика в детском лагере в посёлке Песочный Ленинградской области.