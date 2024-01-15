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В Волгоградской области завели дело по факту травмирования ребёнка в детском саду

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Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка в детском саду в Новоаннинском районе.
В Волгоградской области завели дело по факту травмирования ребёнка в детском саду
  • © СК РФ

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Инцидент произошёл 9 января 2024 года.

Мальчик со своим братом залезли на шкаф, когда воспитатель вышла из помещения.

После падения мебели один из детей получил травму правой кисти.

Ребёнка доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать последнюю фалангу безымянного пальца пострадавшего.

В настоявшее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика в детском лагере в посёлке Песочный Ленинградской области.

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