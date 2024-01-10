Бастрыкин поручил провести проверку после падения шкафа на ребёнка в Ленобласти
Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении, прокомментировали для сайта kp.ru в пресс-службе СКР.
В больнице у ребёнка диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной и скуловой костей, перелом клиновидной пазухи. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.
В декабре в Пермском крае Кудымкарская городская прокуратура начала проверку по факту падения шкафа на пятилетнего ребёнка в детском саду.