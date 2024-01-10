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Бастрыкин поручил провести проверку после падения шкафа на ребёнка в Ленобласти

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика в детском лагере в посёлке Песочный Ленинградской области: 7 января, в день рождения ребёнка, на него упал шкаф. Спустя сутки после инцидента мальчика госпитализировали.
Бастрыкин поручил провести проверку после падения шкафа на ребёнка в Ленобласти

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении, прокомментировали для сайта kp.ru в пресс-службе СКР.

В больнице у ребёнка диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной и скуловой костей, перелом клиновидной пазухи. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.

В декабре в Пермском крае Кудымкарская городская прокуратура начала проверку по факту падения шкафа на пятилетнего ребёнка в детском саду.

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