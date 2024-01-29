Сбившего людей на остановке в Кемерове иностранного студента арестовали
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В качестве наказания мигранту назначены административный штраф в размере 1600 рублей и пять суток административного ареста», — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что авария произошла 26 января на трассе Кемерово — Новокузнецк, где легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в результате ДТП пострадали шесть человек.