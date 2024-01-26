Шесть человек получили травмы в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
- РИА Новости
В сообщении указывается, что ДТП произошло на 62-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость и дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства и столкнулся со школьным автобусом.
«В результате [аварии] госпитализированы водитель и два пассажира ВАЗ-2110. Ещё двум пассажирам легкового автомобиля, а также сопровождавшей школьников женщине по характеру травм назначено амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве, уточнив, что среди детей пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ХМАО прокуратура выяснит причины ДТП с автобусом, перевозившим детей с ОВЗ.