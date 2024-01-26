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Шесть человек получили травмы в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе

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Авария произошла 26 января на трассе Кемерово — Новокузнецк, где легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Шесть человек получили травмы в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что ДТП произошло на 62-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость и дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства и столкнулся со школьным автобусом.

«В результате [аварии] госпитализированы водитель и два пассажира ВАЗ-2110. Ещё двум пассажирам легкового автомобиля, а также сопровождавшей школьников женщине по характеру травм назначено амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве, уточнив, что среди детей пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ХМАО прокуратура выяснит причины ДТП с автобусом, перевозившим детей с ОВЗ.

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