Россияне стали активнее бронировать туры на лето в начале года
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«По зарубежным направлениям наблюдается рост на 77%», — рассказали в ассоциации.
Отмечается, что среди зарубежных направлений лидеры по раннему бронированию — Белоруссия, Абхазия, Турция, Таиланд, Армения и Казахстан.
«По большинству лидирующих зарубежных направлений темпы ранних бронирований превышают прошлогодние показатели в несколько раз: в Казахстане, Таиланде и Абхазии — почти в три раза, в Белоруссии — в два раза», — уточнили в организации.
Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко высказался о сообщениях про безалкогольную систему «всё включено» в Турции.