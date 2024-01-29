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Россияне стали активнее бронировать туры на лето в начале года

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Полина Полетаева
В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что в начале 2024 года российские туристы совершили на 30% больше бронирований на летний сезон, чем за аналогичный период в прошлом году.
Россияне стали активнее бронировать туры на лето в начале года
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

«По зарубежным направлениям наблюдается рост на 77%», — рассказали в ассоциации.

Отмечается, что среди зарубежных направлений лидеры по раннему бронированию — Белоруссия, Абхазия, Турция, Таиланд, Армения и Казахстан.

«По большинству лидирующих зарубежных направлений темпы ранних бронирований превышают прошлогодние показатели в несколько раз: в Казахстане, Таиланде и Абхазии — почти в три раза, в Белоруссии — в два раза», — уточнили в организации.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко высказался о сообщениях про безалкогольную систему «всё включено» в Турции.

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