В АТА прокомментировали рост популярности Таиланда среди российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила, что Таиланд стал одним из самых популярных туристических направлений для россиян.

Для туристов из России важны прямые перелёты, отметила она в ходе выступления на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

В ряду таких стран, помимо Таиланда, она назвала Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Турцию и Шри-Ланку.

В свою очередь, директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко отметил, что Таиланд, помимо прочего, привлекает туристов из России возможностью безвизового пребывания в стране до 90 дней. По его словам, это даёт россиянам возможность более длительного отдыха, что также повышает привлекательность этого направления.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.