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В АТА прокомментировали рост популярности Таиланда среди российских туристов

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила, что Таиланд стал одним из самых популярных туристических направлений для россиян.
В АТА прокомментировали рост популярности Таиланда среди российских туристов
  • Gettyimages.ru

Для туристов из России важны прямые перелёты, отметила она в ходе выступления на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

В ряду таких стран, помимо Таиланда, она назвала Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Турцию и Шри-Ланку.

В свою очередь, директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко отметил, что Таиланд, помимо прочего, привлекает туристов из России возможностью безвизового пребывания в стране до 90 дней. По его словам, это даёт россиянам возможность более длительного отдыха, что также повышает привлекательность этого направления.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.

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